Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi, va alle finali di Miss Italia

La showgirl Guendalina Tavassi è superorgogliosa della figlia Gaia Nicolini, appena eletta Miss Cinema durante le selezioni per il concorso di Miss Italia.A 18 anni è giù una donna bellissima: mora, slanciata, e con un fisico mozzafiato. La primogenita dell’influencer dimostra di sapersi muovere sul palco nonostante la sua giovane età, sbaragliando la concorrenza. Si è guadagnata così un posto alle finali del concorso di Miss Italia.

Gaia Nicolini è soddisfatta del traguardo e sui social ha dichiarato: “Posso solo dire grazie. Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi, è stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile”. Divertita e soddisfatta, ha riferito di aver conosciuto persone speciali e di essersi sentita come a casa: “Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto, vi amo”. Guendalina Tavassi ha avuto la sua prima figlia a 17 anni, insieme a Remo Nicolini da cui si è separata appena dopo la nascita di Gaia. “Penso di aver fatto sempre tutto per il suo bene, non ho vissuto niente della mia infanzia, adolescenza, perché ero piccola e preferivo stare dietro a lei. Ho rinunciato a tutto ma per la cosa più importante della mia vita, lei”, ha dichiarato Guendalina parlando della primogenita.