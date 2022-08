Ilary Blasi saluta la fine delle vacanze con un topless sensuale

Per Ilary non sarà proprio un grande periodo vista la separazione da Francesco Totti, ma la conduttrice ce l'ha messa tutta per provare a svagarsi questa estate, lontano dai gossip che si rincorrevano sulla presunta relazione dell’ex marito con Noemi Bocchi. Durante queste vacanze Ilary è stata prima in Africa, poi si è concessa un po’ di relax a Sabaudia, si è dedicata al trekking sulle Dolomiti e infine è andata a girovagare per i mari della Croazia in yacht con la figlia Isabel. Fatto il pieno di salsedine e sole, è arrivata l’ora di tornare a casa, ma non prima di aver concluso l’estate con il botto con una bella foto topless.

Ilary nello scatto indossa un micro tanga, nero sgambatissimo, a vita bassa e con dei laccetti sui fianchi. Insomma una foto da vera diva che dimostra che è in grande forma e in pace con se stessa e con il suo corpo.

Ha fatto bene a godersi al massimo la vacanza perché ora che è tornata nella capitale la attende il via alle pratiche per la separazione dall'ex capitano della Roma, con la conseguente divisione del patrimonio familiare che potrebbe dare origine a lungaggini e discussioni.

Ora attendiamo il ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo, anche se l’evento sembra tutt’altro che prossimo visto che la conduttrice pare voglia prendersi una pausa dai riflettori, forse per far passare la bufera mediatica.