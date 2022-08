La Nasa ha annullato il lancio di Artemis 1 sulla Luna: come mai?

Tutto era pronto al lancio di Artemis 1, ma il lancio è stato rimandato a causa di un problema tecnico. Alle 14:36 ora italiana la NASA ha annunciato di aver rinviato la partenza della missione per un problema al motore numero 3 del razzo lanciatore Space Launch System (SLS). Durante la verifica del funzionamento dei vari sistemi del razzo è emerso che il motore numero 3 non ha raggiunto una temperatura di raffreddamento adeguata. Risolvere il problema non era una questione di pochi minuti e così è sfumata la possibilità del lancio nella finestra inizialmente prevista tra le 14:33 e le 16:33 di ieri, lunedì 29 agosto. Così gli ingegneri dell'agenzia aerospaziale statunitense hanno fissato un nuovo lancio nella finestra tra le 19:48 e le 21:48 ora italiana, di venerdì 2 settembre. Così facendo la missione sarà dii 39 giorni, anziché 42. Se invece il lancio dovesse essere ulteriormente posticipato al 6 settembre (la successiva finestra utile), Artemis 1 avrebbe nuovamente a disposizione 42 giorni, in base ai moti celesti della Luna e della Terra.

Il razzo di Artemis 1 è il più grande e potente mai costruito dall’uomo e lo scopo dela missione è quello di dimostrare l'affidabilità dello Space Launch System e dei sistemi principali dell'Orion, incluso il modulo di servizio, in vista di un eventuale volo con equipaggio, e di collaudare lo scudo termico in fase di rientro ad alta velocità.

Per vedere il lancio di Artemis, occorre quindi pazientare.