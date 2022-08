La razza del cane dice molto del padrone: occhio a chi ha un Husky

I cani somigliano ai padroni, si sa. Il veterinario americano, Adam Christman ha spiegato proprio il rapporto tra cane e padrone e perché “chi si somiglia, si piglia” anche tra cani e umani. Christman è diventato ormai una star di TikTok, proprio per i suoi video esplicativi sul tema “animali”. “Se hai il Golden Retriever probabilmente sei molto amichevole, bonario”,recita il video. I proprietari di Pug Drog Breed, il Carlino, probabilmente sono “premurosi” e hanno “un grande senso dell'umorismo”. “Se hai un incrocio e il tuo cucciolo è un Pastore Tedesco puro, sei molto affidabile, protettivo e hai un grande intuito”, continua il veterinario. "Se hai un Husky o un Alaskan Malamute ami la vita all'aria aperta e sei atletico, ma il dramma tende a seguirti”. Insomma i proprietari di Husky sono un po’ melodrammatici, secondo Cristman. Se hai un barboncino, probabilmente “sei elegante, sofisticato, ti piace il buon vino, sei colto, potresti anche essere di un ceto sociale alto. Oh, e si dice che sei un romantico senza speranza!”. Infine se hai un Pitt Bull, “potresti avere un guscio duro all'esterno, ma indovina un po'? Sei così tenero all'interno... I tuoi amici probabilmente ti definiscono come la persona più dolce e gentile che conoscano, ma anche un idiota!”. Il video è stato un grande successo, ovviamente tutti i padroni di cani sono andati a caccia di similitudini tra la razza scelta e il loro carattere e molti hanno commentato che quel che dice l’esperto è proprio vero!