La farfalla estinta torna a vivere nel Regno Unito

La farfalla Maculinea arion, conosciuta come la grande farfalla blu, era stata dichiarata estinta. Ma è tornata a volare nei cieli inglesi ed è molto numerosa. A darne annuncio in Italia è Green Me, specificando che la notizia arriva dall’ente britannico Royal Entomological Society. Il risultato eccellente non è casuale ma è dovuto a un duro lavoro di conservazione della specie. Nel 1979 quando il numero degli esemplari era così esiguo che si dava per spacciata, ma a partire dal 1980, a livello europeo sono stati fatti moltissimi sforzi di reintroduzione della specie, partendo dai bruchi provenienti dalla Svezia fino alla creazione di siti naturali nell’Inghilterra meridionale, studiati per ricreare l’habitat di queste farfalle. Qui si trovavano fino a 12 specie di orchidee, piante di pulsatilla e brunella gialla. Un habitat stupendo anche per altri insetti come alcune specie di calabroni e le formiche Myrmica, essenziali per la proliferazione della grande farfalla blu. Queste formiche, infatti, scambiano bruchi per loro simili e se ne prendono cura nel formicaio per circa 10 mesi, cioè fino a che i bruchi si trasformano in crisalidi.

Ora che la farfalla blu è di nuovo numerosa, la sfida è mantenere questo equilibrio: “La più grande sfida che ci attende è garantire questa proliferazione in un clima caldo e sviluppare strategie per mitigare gli impatti di eventi meteorologici estremi”, ha dichiarato David Simcox della Royal Entomological Society.