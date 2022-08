Leonardo DiCaprio è di nuovo single: addio Camila Morrone

Le vacanze li hanno fatti separare e in effetti l’ultima volta che sono stati avvistati insieme era a luglio, a Malibù, in California. Secondo il magazine People, Leonardo DiCaprio e la modella Camila Morrone si sono lasciati.

I due si sono conosciuti nel 2018 e subito sono stati beccati insieme dai paparazzi in vacanza ad Aspen, nel Colorado. L'ufficialità della relazione è arrivata però solo nel 2020, si vede che ci hanno pensato su bene! La coppia ci ha sempre tenuto a proteggere la loro relazione, vista anche la grande differenza di età tra i due: 48 anni a novembre per DiCaprio e 25 appena fatti lei.

Il motivo della separazione è sconosciuto, ma un amico vicino alla coppia avrebbe dichiarato: "Leo e Camila hanno messo fine alla loro relazione durante l'estate. Non scorre cattivo sangue tra di loro. La relazione era arrivata alla sua fine naturale".

Questa volta sembrava quella buona per il divo reso famoso da Titanic, che aveva anche presentato la modella ai genitori. Invece la lista delle sue ex fiamme si allunga, tra le altre Bar Rafaeli, Blake Lively e Gisele Bündchen, mentre la speranza si riaccende per chi volesse provare a fare breccia nel cuore di uno dei premi Oscar più desiderati di sempre.