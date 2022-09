Francesco Chiofalo ha vissuto un incubo: paralizzato per alcuni giorni

Francesco Chiofalo è stato lontano dai social per alcuni giorni ed è stato lui stesso a svelare il perché della sua temporanea sparizione. L’influencer è stato vittima di un brutto problema di salute che lo ha letteralmente paralizzato (in parte) per alcuni giorni. “Per quattro giorni ho avuto la gamba e il braccio destro paralizzati, ero terrorizzato, pensavo di rimanere invalido", ha spiegato con la voce tremante sui social. "Mi trovavo in Sicilia, ospite in una discoteca, e mi sentivo bene, andava tutto bene. Quando a un certo punto il braccio e la gamba destra si sono paralizzati e poi hanno iniziato a tremare. Naturalmente mi è preso un colpo, mi sono detto 'cosa sta succedendo?'. Le persone che erano con me hanno deciso immediatamente di chiamare un'ambulanza e mi hanno portato d'urgenza al pronto soccorso di Catania e poi a Roma". Una volta a Roma è stato accudito dai parenti e dalla fidanzata Drusilla Gucci. “Questa situazione di paralisi e tremore è durata quattro giorni. Io l'ho vissuta malissimo, ho pensato al peggio, ho pensato che sarei rimasto invalido. Psicologicamente sono stato malissimo. Per me la cosa più pesante è stata non riuscire a camminare e dover andare in giro con una sedia a rotelle, ho vissuto un incubo. – continua Chiofalo – Dopo quattro giorni la gamba e il braccio hanno smesso di tremare e sono riuscito a muovermi di nuovo. Così mi hanno dimesso dall'ospedale. Sembra che questa cosa sia successa per un effetto collaterale dell'operazione al cervello che ho subito anni fa, ma sembra che io non debba operarmi un'altra volta alla testa". Ora l’ex pupo si sta sottoponendo ai controlli di routine, ma il peggio sembra essere passato.