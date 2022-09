Si sa: molte donne a letto fingono, ma perché?

Si sa che spesso le donne fingono di provare un orgasmo senza però riuscire a provare davvero piacere, tanto nessuno può contraddirle, ma come mai lo fanno? Jessica Jordan, autrice principale di una ricerca della University of South Florida proprio su questo argomento, ha provato a capire il perché: “Le donne danno la priorità ai bisogni dei loro partner, piuttosto che alla propria soddisfazione. In qualità di giovane donna, posso dire di essere molto informata sulla questione e di saper ‘gestire’ gli uomini. Un consiglio che mi hanno sempre dato è di fare del mio meglio per proteggere il senso di mascolinità del partner“, ha spiegato la ricercatrice. Forse fingere farà contenti i partner maschili, ma non è salutare per la donna e per la coppia.

Pippa Murphy, esperta di relazioni di condoms.uk, ha evidenziato le conseguenze negative del “fingere”: la prima conseguenza è la mancanza di un rapporto intimo onesto e quindi di un legame emotivo con il partner; “qualora lo scoprisse, potrebbe creargli seri problemi di fiducia e potrebbe venir meno la connessione di coppia”, spiega l’esperta. “Se lo fai ripetutamente, potresti auto-convincerti che ti stai divertendo quando in realtà non è così. Con il passare del tempo, potresti perdere il desiderio, il che renderà ancora più difficile per te godere davvero in futuro”. Insomma fingere di provare piacere potrebbe portare alcune donne a privarsi anche in futuro della possibilità di godere davvero.

L’ostacolo della sincerità per la paura di “ferire” il partner è solo iniziale, ma Muprhy spiega le coppie che comunicano in modo aperto e onesto “hanno maggiori probabilità di mantenere una connessione emotiva più forte che porta naturalmente a migliori momenti in camera da letto”. Quindi meglio essere dirette, ma sempre con delicatezza, ne gioverà la coppia!