I calzini contro il jet lag: l’invenzione per i lunghi viaggi

Se dovete affrontare un lungo viaggio e avete paura delle conseguenze del jet lag, vi interesserà sapere che esistono dei calzini per combattere i problemi dati dai lunghissimi viaggi in aereo. Le calze si chiamano “flight” ed esercitano una leggera pressione sui muscoli inferiori delle gambe, in questo modo aumenta il flusso sanguigno e si riduce il rischio di trombosi venosa profonda, ad esempio. La tecnologia a infrarossi di cui sono dotati rende anche più riposati chi li indossa, almeno secondo i produttori. L’azienda produttrice, Kymira, ha spiegato al Sun Online Trave il loro funzionamentol: “La tecnologia a infrarossi porta alla dilatazione dei vasi sanguigni, consentendo al sangue di fluire più liberamente. Il vero grande vantaggio è che, nonostante starai per molte ore seduto, alla fine ti sembrerà di aver camminato e aver fatto movimento”. L’azienda ha spiegato: “I polpacci sono come delle grandi pompe. Sì, ci aiutano a camminare, ma servono anche a far arrivare il sangue fino al cuore. E quando stiamo fermi per molto tempo, quel sangue può accumularsi; questo è uno dei motivi per i quali si forma l’edema. Mantenere attivo quel flusso di sangue, ci aiuta a ridurre alcuni degli effetti del jet lag”.

Se non vi sentite pronti per i calzini a infrarossi, un altro metodo per combattere il jet lag è quello di mangiare o bere cose che stimolano la produzione di ossido nitrico, ad esempio succo di barbabietola, cioccolato fondente, verdure a foglia verde, agrumi e aglio. Questi alimenti aiutano a combattere l’infiammazione causata dallo stare fermi per troppe ore di seguito.