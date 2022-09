A Varese festa a sorpresa per due senzatetto sposi

Attilio e Dolores sono due senzatetto di Varese. che si amano da trent’anni e hanno voluto coronare il loro amore sposandosi. Così l'associazione Camminiamo insieme, insieme alla Caritas di Gallarate, e ad altre enti locali, li hanno aiutati ad avere una festa di matrimonio in piena regola, rendendo speciale il grande giorno: "Pensavamo di andare in Comune, al massimo di festeggiare con due pasticcini. E invece...". Invece alla torta ci hanno pensato gli alpini, come racconta Dolores, e poi la parrucchiera Maura ha offerto l’acconciatura alla sposa.. "Abbiamo realizzato il nostro sogno. E io sono orgogliosa", ha detto entusiasta Dolores. Attilio e Dolores "frequentano da cinque anni il nostro centro e con gioia abbiamo voluto fare loro questa sorpresa", spiega Maria Rosa Sabella, presidente dell'associazione Camminiamo Insieme.

Non per tutti vivere per strada è una scelta: "Quello che chiediamo è un lavoro e una piccola casa, per avere un nido dove vivere insieme", conferma Dolores. "Ho sempre avuto una bella vita. Poi mi sono trovato, per varie disgrazie in famiglia, a dormire per un anno e mezzo in aeroporto, a Malpensa", conclude Attilio. "Ma non abbiamo mai perso la fiducia nel futuro. E ora stiamo camminando verso la luce".