Che cos’è il Work Life Balance e come si fa ad ottenerlo?

Bilanciare la sfera lavorativa e quella privata per sentirsi bene non è facile. Ma trovando un equilibrio tra la carriera e il tempo libero da dedicare agli affetti, allo svago e alle attività personali. La cura per la propria vita a 360° è una necessità emersa maggiormente negli ultimi decenni. Il termine è nato negli anni ‘70/’80 del Novecento, soprattutto in relazioni alle lotte femministe per la parità dei diritti lavorativi, ma è solo ultimamente che ne parla parecchio anche nel nostro Paese. Esiste anche una classifica dei Paesi in cui si lavora di meno e si ha più tempo libero, fatta dall’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): al primo posto c’è l’Italia, al secondo la Danimarca e al terzo la Norvegia. Quindi siamo tra i fortunati che si ritagliano lo spazio per vivere bene oltre che per lavorare. Nel nostro Paese solo il 3% dei lavoratori ha una settimana lavorativa molto lunga e in media l'orario di lavoro in Italia è di 7,5 ore al giorno. Il resto del tempo è dedicato alla cura della propria persona, alla socializzare o a coltivare i propri hobby.

Esistono poi alcune accortezze che certamente servono ad avere una linea guida per una vita lavorativa sana.

Il primo è fissare dei paletti, imparre a dire no, ma sempre con gentilezza e tatto.

Sentire il proprio corpo, percepire il grado di stress accumulato e se è necessario prendersi una pausa per ripartire al meglio e in maniera più efficace.

Non mischiare vita privata e lavoro; se sei a casa e il tuo orario di lavoro è finito, non continuare a rispondere alle mail compulsivamente o alle chiamate di colleghi e titolari. Hai diritto alla disconnessione . Non lavorare nel weekend (se il tuo contratto non lo prevede) o durante le ferie, è un tuo diritto riposare.

Smetti di pensare che la vita giri intorno al lavoro, ci sono molte altre cose: valorizzale.

Se hai problemi sul lavoro, parlarne, non tenere tutto dentro o fingendo che non esistano le difficoltà, che invece sono normali.

Non pranzare di corsa o davanti al pc : fare una pausa e un pranzo con calma ti restituirà le forze per lavorare meglio una volta finito.

Non credere di essere invincibile né onnipotente: ricordati che è sempre possibile chiedere aiuto o delegare. Non dipende tutto da te.

Sulla carta sembra tutto facile, ma riuscirci davvero è molto impegnativo. Ricordati di mettere in pratica almeno uno diq esti consigli ogni giorno e il tuo equilibrio vita-lavoro, migliorerà!