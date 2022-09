Naviga 11 ore sul Missouri dentro una zucca: record per Duane Hansen

Perché scegliere una rilassante crociera quando si può scegliere di solcare le acque a bordo di una zucca gigante? Duane Hansen è un uomo originario del Nebraska, un signore atletico ed esperto coltivatore di zucche giganti. Ha avuto così l’idea di prenderne una della sue zucche più capienti e utilizzarla come imbarcazione per percorrere diverse miglia sul fiume, remando per ben 11 ore! I due hanno passato così tanto tempo insieme che la zucca ha anche un nome adesso, si chiama Berta.

there is currently a man floating down the Missouri River in a pumpkin attempting a 38 mile journey to break the world record pic.twitter.com/8pkX70zF8G — all dave city (@rhinotary) August 27, 2022

Berta è stata svuotata di tutto il suo contenuto e poi preparata a compiere l’impresa di ospitare un uomo e tenerlo a galla per tutto quel tempo sulle acque del Missouri. L’impresa strampalata è per lo meno valsa all’uomo l’ingresso nel Guinness dei primati: l’uomo è partito per il suo viaggio alle 7.30 del mattino ed è arrivato alle 18.30, stremato, all’arrivo.