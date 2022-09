Balestrate (Palermo): inaugurato un parco giochi dove i social sono off limits

In un piccolo comune vicino Palermo è appena stato inaugurato un parco giochi “social free, dove i telefoni sono vietati. Il progetto è il risultato del lavoro dell’associazione Genitori balestratesi che ha fortemente voluto un nuovo parco giochi nel paese, dopo che il vecchio era stato vandalizzato, e ha pensato di crearlo così: lontano dalle moderne distrazioni degli smartphone. "Riponi qui il tuo smartphone e dedica il tempo ai tuoi bimbi!", recita l’invito adesivo attaccato agli armadietti all'ingresso del parco in cui è possibile, anzi fortemente consigliato, riporre il proprio telefono. Si entra poi in uno spazio di mille metri quadrati che appartiene alla scuola elementare Aldo Moro e dove si possono trovare scivoli, altalene, panchine e molti cartelli espliciti di "divieto di social". Il bello di questo parco è che ha messo tutti d’accordo: i fondi sono arrivati sia dai privati che dal comune e alla realizzazione pratica hanno contribuito artigiani, professionisti e volontari. Il risultato è tangibile: "Il parco nasce con l'obiettivo di lanciare un segnale a genitori e bambini –, spiega l'ideatore Riccardo Vescovo – di attenzione e cura dei beni pubblici. Non usare social e smartphone significa riflettere sull'importanza della realtà che ci circonda, riscoprire i valori autentici della vita. Per dirla con le parole di Papa Francesco, è un invito a essere più sociali e meno social". Un parco giochi come una volta, che oggi fa notizia.