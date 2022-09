Perché ridiamo quando siamo in situazioni di grande stress?

Il corpo umano a volte è imprevedibile e non sempre riusciamo a comprenderne le reazioni. Di fronte a grandi momenti di stress capita di reagire con tremori, pianto, agitazione, ma anche ridendo. E non significa essere pazzi, ma è il nostro corpo che mette in atto meccanismi di difesa. La risata da stress è un modo di dissimulare, di celare il vero sentimento per non mostrarsi troppo “deboli” ad uno sconosciuto, ad esempio.

Quando c’è in gioco l’ansia, l’amigdala (una regione del cervello che fa parte del sistema limbico) risponde alla minaccia producendo più adrenalina. Sarebbe proprio un sensibile aumento nella produzione di adrenalina a provocare contrazoni muscolari anche incontrollabili, scarenando la risata o i tremolii. Quando capita è necessario respirare profondamente e lentamente per ristabilire la “tranquillità” nel nostro organismo.

Ci sarebbe anche un’altra funzione della risata nei momenti meno “opportuni”. Ridere infatti stimola il buon umore, perché la contrazione muscolare inganna anche il cervello stesso che interpreta la risata come segnale di felicità e di fatto potrebbe in parte funzionare, ridere aiuta a sentirsi meno peggio e anche per questo scappa la risata quando sembra quasi illogica!

Nel dubbio meglio una risata in più che una risata in meno.