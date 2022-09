La nuova serie di Skam affronta la difficile tematica del micropene

La quinta serie di Skam Italia è disponibile in streaming dal 1 settembre e ha già scatenato polemiche e scalpore. Il tema che ha fatto drizzare le orecchie al pubblico ruota intorno al micropene. Il protagonista, Elia, interpretato da Francesco Centorame, è alle prese con l’ansia da prestazione a causa delle ridotte dimensioni del suo pene.

Quando si parla di micropene?

L'espressione corretta di questa caratteristica è ipoplasia peniena, ma il termine comunemente diffuso è micropene. Questa condizione riguarda all’incirca lo 0,6% della popolazione e coinvolge gli uomini adulti che hanno un pene in erezione al di sotto dei 7 centimetri.

Perché fare una serie tv sul micropene?

Il proposito di Skam 5 non è sicuramente quello di ironizzare sul micropene, ma piuttosto affrontare la tematica in maniera costruttiva e sensibilizzare il pubblico sul tema.

Il motivo della scelta della tematica è stata spiegata dallo stesso Ludovico Bessegato (prima regista, e da questa stagione showrunner e autore della serie insieme ad Alice Urciuolo): “Indagare il rapporto tra la mascolinità, la virilità e quello che nella nostra società continua ad esserne il principale simbolo, ovvero il pene. Si può essere considerati dei veri maschi pur avendo un pene sottodimensionato o non performante secondo gli standard? La risposta politicamente corretta è: ‘Ovviamente sì'. Ma quante persone sono davvero in grado di non farsi influenzare dalle dimensioni nel giudizio di una persona con un pene non conforme? E soprattutto: che cosa pensano e che sensazioni provano le persone che si trovano in quella condizione? Quello che ci è stato subito evidente era che ci trovavamo di fronte ad un materiale umano e narrativo estremamente delicato, complesso e poco raccontato”.

Il pubblico ha reagito con ironia e discriminazione alla tematica “micropene” e Pietro Turano ha bacchettato i fan

Purtroppo la reazione del pubblico della serie, giunta alla sua quinta stagione, non è stata quella che gli autori speravano: tanti sono stati i commenti di derisione e bullismo.

Proprio in reazione ai commenti del pubblico che deridevano il protagonista per le ridotte dimensioni del pene, è intervenuto l’attore Pietro Turano, che interpreta Filippo nella serie. Turano è stato molto duro con i fan: “Fate tanto i paladini e le paladine battagliere contro gli stereotipi, i ruoli di genere, la cultura machista e ciseteropatriarcale e poi quando scoprite che la serie tratterà di un ragazzo a disagio con il proprio corpo per via delle dimensioni del proprio pene rispetto alle aspettative sociali, sapete solo fare bullismo?”, queste le parole di Turano sui social, dirette a chi aveva fatto facile ironia sul micropene. L’attore ha poi concluso il suo sfogo con un invito a guardare Skam 5 con la giusta sensibilità e ad apprezzare la serie nella sua complessità: “Godetevi SKAM Italia 5, guardate, ascoltate, riflettete, guardatevi allo specchio e amatevi. Abbiamo tanto da imparare, insieme”.