Perchè il nostro cervello desidera cibi grassi e dolci?

La maggior parte delle persone è attratta da cibi grassi o dolci ed esiste una spiegazione scientifica a questa cosa. Mangiare cibi molto dolci o grassi stimola la produzione di dopamina, un neurotrasmettitore prodotto in diverse aree cerebrali che ha un effetto molto importante sul nostro organismo.



La dopamina stimolata dall’assunzione di cibi grassi e dolci ci offre sensazioni positive



La dopamina genera in noi una sensazione di piacere che viene recepita come una ricompensa dal nostro organismo; il cibo (soprattutto quello ricco di grassi o dolce) provoca in noi lo stesso effetto che hanno su di noi il sesso o ascoltare buona musica.

Cosa succede in carenza di dopamina o quando se ne assume “troppa”?

Se il nostro organismo ha bassi livelli di dopamina, questo potrebbe tradursi in depressione, mancanza di attenzione e in generale stati d’animo negativi. Salato, dolce, grasso, sono quindi sapori appetitosi per il palato, proprio per gli effetti positivi che hanno sull’umore. La dopamina, però, non si può accumulare nell'organismo, viene rilasciata, ma crea anche una sorta di "dipendenza", con il tempo. Con l'assuefazione, il rilascio del neurotrasmettitore cala anche se si assumono quantità sempre maggiori di quel determinato cibo, quindi occorre resistere alla tentazione di volerne mangiare sempre di più.

Insomma i cibi dolci e i cibi grassi sono dei veri e propri seduttori per il palato, resistere è un’impresa da campioni!