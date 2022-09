Elena Morali arrestata mentre era in vacanza in Thailandia

Elena Morali e il fidanzato Luigi Favoloso si trovavano in vacanza a Phuket quando sono stati ammanettati e condotti via dalla polizia locale.

Cosa è successo a Elena Morali e Luigi favoloso in Thailandia

La coppia stava trascorrendo un soggiorno d’amore a Phuket quando sono stati fermati da un gruppo di poliziotti a caccia di sigarette elettroniche. Dalla perquisizione è stata trovata un Iqos (che di fatto non è una sigaretta elettronica) nella borsa della showgirl, tanto è bastato a far scattare le manette per la trentaduenne e il suo compagno. La polizia ha tolto loro i telefoni quando hanno manifestato l'intenzione di chiamare l’ambasciata italiana. Infine gli agenti hanno chiesto loro un “riscatto” per liberarli.

La showgirl è stata allontanata dal fidanzato, dicendole che avrebbe passato la notte in carcere, mentre a Favoloso hanno chiesto un riscatto di 1500 euro e poi 3000 per poter vedere la fidanzata. L’uomo, costretto dalle circostanze, si è recato al bancomat e ha prelevato quel che poteva, 840 euro. I poliziotti, pare otto agenti, si sono accontentati del bottino e hanno rilasciato la donna. I due, una volta a Milano, hanno raccontato l’accaduto sui social network. La coppia, dopo l’arresto in Thailandia, ha messo in guardia chiunque si rechi nel paese: “Fermano i turisti per mettergli paura e toglierli un po’ di soldi per intascarli personalmente”.

Perché non si possono avere sigarette elettroniche in Thailandia

La Thailandia ha ingaggiato una vera e propria guerra al fumo. Vige il divieto di fumo nei luoghi pubblici, come bar, ristoranti, parchi. Ed è punito con multe salate anche chi getta mozziconi a terra. Infine dal 2016 rischia persino il carcere chi entra nel paese con una sigaretta elettronica. Ed ecco perché Morali e Favoloso sono stati arrestati in Thailandia. I due però mettono in guardia i turisti perché più che un arresto ufficiale è smebrao un modo per sottrarre soldi ai turisti.