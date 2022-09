La Regina Elisabetta mette affitto casa su Airbnb

Se state cercando un posto dove vivere una vacanza regale, da oggi sappiate che potete affittare una delle tante case private della Regina Elisabetta, per la precisione quella di Sandringham. Per farlo la sovrana ha scelto la famosa piattaforma di affitto breve, Airbnb.

Come è fatta la casa di Garden House della Regina

La casa si chiama Garden House, ha 4 camere da letto (un buco in confronto ad altre sue proprietà) e può ospitare fino a 8 persone. Il prezzo non è esorbitante come si possa pensare, ma si va dai 270 euro ai 410 euro a notte. La Garden House era l'ex casa del giardiniere capo di Sua Maestà ed è immersa nei giardini della tenuta. Poco distante si trova Sandringham House in cui spesso alloggia la regina Elisabetta. Garden House è composta da due piani ed è arredata con mobili della collezione reale che sono stati precedentemente usati nella residenza della regina.

L'annuncio su Airbnb della casa della Regina Elisabetta

L’annuncio dei Garden House sta ammaliando gli utenti di Airbnb. La descrizione parla della spaziosa cucina con forno Aga, una sala da pranzo separata, un salone e un salotto con vista sul giardino. In due delle camere ci sono due lettoni king-size, mentre le altre hanno due letti singoli. Esistono due giardini: uno recintato in cui si trova la proprietà, ma la casa dispone anche di altro verde intorno a disposizione degli ospiti. Gli ospiti della Garden House della Regina Elisabetta saranno a pochi passi dalla caffetteria di Sandringham e dal parco naturale che circonda la cittadina inglese.

Sandringham è la dimora del cuore della Regina

La dimora di Sandringham è molto importante per la regina Elisabetta. Qui ogni anno la sovrana trascorre un periodo di vacanza tra gennaio e febbraio, in occasione dell'anniversario della morte del padre, re Giorgio VI, che è mancato proprio tra quelle mura. Tra tutte le proprietà reali, inoltre, quella di Sandringham era anche la preferita da suo marito, il principe Filippo, scomparso nell'aprile 2021.

L'idea di far sbarcare la Regina su Airbnb è stata del Principe Carlo

L’idea di mettere la casa della Regina su Airbnb è stata del Principe Carlo, al quale la regina Elisabetta ha affidato l'intera gestione di Sandringham. Oltre ad essere aperta al pubblico, Sandringham House ospita alcune attività commerciali che vanno dalla produzione di carne, latticini, miele e birra a quella di bastoni da passeggio. Presto sorgerà nella proprietà anche un pub dedicato a Elisabetta, molto comodo se si dorme nella villetta in affitto su Airbnb.