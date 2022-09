Siamo lieti di annunciare che Radio 105 è radio partner ufficiale dell'Inter

La vocazione di Radio 105 è sempre stata quella di sposare le passioni dei propri ascoltatori ed è per questo che per la stagione 2022/2023 e quella successiva il marchio della radio più seguita d'Italia sarà affiancato a quello della FC Internazionale Milano!

La partnership con una delle società più vincenti della storia del calcio vedrà il logo di Radio 105 allo stadio simbolo della città di Milano, San Siro e, in occasione delle partite in casa dell'Inter, un dj set con la musica e l’animazione di Radio 105 scalderà l’atmosfera del pre-partita e dell’intervallo.

Il Palmares del club vanta 19 Scudetti, 8 Coppe Italia, 6 Supercoppe Italiane, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe dei Campioni, 1 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per Club. L’Inter è uno dei soli sette club in Europa ad aver vinto Champions League, campionato e coppa nazionale nello stesso anno (2010), e l’unico club italiano a non essere mai retrocesso nei suoi 111 anni di storia.

Radio 105 è la radio con la maggiore durata di ascolto, un’emittente dalle molte anime, caratterizzata da un’ampia varietà di stili e personalità. E’ firmato 105 il programma più ascoltato in assoluto della radiofonia italiana, “Lo Zoo di 105”.

Radio 105, presente con Radio 105 Tv sul canale 66 del digitale terrestre, è un sistema a tutto tondo fruibile ovunque attraverso l’app e tutti i sistemi di ascolto.

Non vediamo l'ora di incontrarvi a San Siro!