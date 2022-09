Quest’uomo ha fino a 100 erezioni al giorno a causa della sua fidanzata

A molte donne farebbe piacere avere un partner focoso, ma qui forse si sta esagerando. Vikki Brown e Lucas Martins sono protagonisti di una storia d’amore a dir poco passionale. Lui ha dichiarato di avere fino a 100 erezioni al giorno, tanto che lei sarebbe un po’ stanca della situazione.

Lucas e Vikki si sono conosciuti in lockdown

Vikki Brown e Lucas Martins si sono conosciuti durante il lockdown nel 2020, ritrovandosi casualmente insieme in coda in un supermercato di Londra, da allora ha avuto inizio la loro passione.

Lui ha una passione irrefrenabile per lei

L’uomo ha raccontato a Metro Uk di avere anche fino a 100 erezioni al giorno. La "sorpresa" può arrivare in qualsiasi momento della giornata e anche in qualsiasi luogo, tanto da creare talvola situazioni inopportune. Per quanto sia eccitante, la situazione è stancante sia per lui, che per lei. Così Lucas si è recato da uno specialista, ma il medico lo ha rassicurato: tutto normale. C’è solo molta passione, Lucas dice: "Sembra che sia tutto naturale, ho una donna meravigliosa accanto a me, una dea. Dopo più di un anno molte coppie si arrendono all'abitudine, a noi viene solo più voglia di fare sesso. Non mi sono mai sentito così prima, i nostri corpi sono come connessi, è tutto così spontaneo".

Le parole di lei, riguardo alle sue 100 erezioni al giorno

"Durante l'intera nostra relazione - ha raccontato Vikki - lui ha sempre avuto erezioni. Nei negozi, al ristorante, in palestra. Non c'è pace, e mi domando se funzioni così anche per le altre coppie. Anche quando dormiamo insieme è così: va a letto con un'erezione e si sveglia con un'altra. In ogni singolo posto in cui andiamo, qualsiasi sia il discorso che affrontiamo, dalla spesa alle vacanze, gli viene un'erezione". I due, entrambi provati dalla situazione, hanno deciso di vivere separatamente almeno per un periodo, in modo da avere spazi reciproci e una tregua dalla passione continua. Basterà questa decisione a diminuire il numero di erezioni al giorno?