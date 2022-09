Un kit fotovoltaico per risparmiare sulla bolletta della luce: ora si compra online a 135 euro

Con le spese per le bollette alle stelle è il caso di inventarsi qualcosa. Che ne dite di un kit fotovoltaico casalingo? Una mini centrale elettrica che si alimenta con l’energia solare e che è in grado di alimentare i dispositivi elettronici domestici.



Cosa include il kit fotovoltaico

Con una spesa di 135 euro online, su Amazon, ricevi a casa un pannello fotovoltaico portatile, un regolatore di carica e un inverter da 4000W di picco. Nel kit fotovoltaico c’è tutto ciò che serve per produrre energia e risparmiare sulla bolletta di casa.

Come funziona il kit fotovoltaico

Il funzionamento del kit fotovoltaico è molto semplice: il pannello fotovoltaico si occuperà di catturare energia solare, questa verrà gestita dal regolatore di carica e poi erogata grazie all’inverter da 4000W. Da qui è possibile attingere all’energia mediante una presa Shuko e 2 ingressi USB per caricare i tuoi dispositivi elettronici. Se si decide di accumulare energia, i può collegare una batteria compatibile e sfruttare l’energia in un secondo momento, anche quando il sole non batte ed è buio.

I pannelli solari portatili utili in viaggio ma anche a casa

I pannelli solari portatili nascono come strumento utile in viaggio per ricaricare o telefoni cellulari quando si è persi in menzzo al iente e non si ha la possibilità di accedere alal corrente. Con il caro bollette, però, il mondo del fotovoltaico sta prendendo sempre più piede e anche i pannelli mobili sono molto venduti, nella speranza si abbassare il costo della bolletta della luce.

Con soli 135 euro di investimento per un kit fotovoltaico è quindi possibile risparmiare a lungo sulle bollette di casa e ricaricare con l’energia solare i propri dispositivi elettronici!