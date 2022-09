Telefonia: le sim card andranno in pensione

Con iPhone 14 arrivano importanti novità. La più eclatante è l’abbandono della Sim fisica, almeno per quanto riguarda il mercato USA.

La SIM card diventa una e-SIM

La SIM card fisica sarà sostituita dalla e-SIM, una card virtuale che assolverà esattamente le stesse funzioni di quella “tangibile”. La card virtuale sarà integrata direttamente nell’apparecchio e per renderla attiva basterà leggere un QR code che “attiverà” la SIM.

Con le e-SIM sarà più facile cambiare operatore telefonico

Grazie al passaggio da SIM fisica a SIM virtuale diventerà più facile il cambio operatore e questo forse porterà a una maggior competizione con un possibile calo dei prezzi fatti dagli operatori telefonici. No c'è comunque da speraci troppo perché i guadagni sulla telefonia sono tuttora risicati.

Le e-SIM sono già diffuse in ambito IoT

Di fatto le SIM virtuali esistono già da qualche anno, ma sono utilizzate principalmente per i dispositivi industriali, in ambito IoT ad esempio. Apple ha deciso di accelerare i tempi, ma potrebbe essere seguita a ruota da Samsung. In questo modo, sarebbero circa 8,3 miliardi le SIM fisiche destinate a sparire nel giro di pochi anni, sostituite dalla SIM virtuali.

A che punto è l’Europa sulle SIM?

In Europa, l’olandese Gemalto, una delle principali aziende produttrici di sim fisiche, è da poco stata acquistata da Thales, che sembra aggiornata sulle nuove tecnologie ed è in grado di procedere al passaggio alle e-SIM che potrebbero essere un nuovo importante segmento di mercato, quindi allettante da sviluppare. Secondo gli esperti di settore il valore complessivo del segmento dovrebbe raggiungere i 17,5 miliardi di dollari entro il 2030, contro i 7,3 miliardi del 2021.

Un bel sospiro di sollievo per chi nella vita ha dovuto cambiare SIM decine di volte perché smarriva il telefono, adesso sarà tutto più semplice, anche il ripristino della e-SIM che in quanto virtuale, non può smarrirsi!