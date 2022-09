Torino: un Pitone di 5 metri è stato operato per un blocco intestinale

Un pitone albino è stato operato da un’equipe del Centro Animali non Convenzionali di Grugliasco (Torino). L'animale si chiama Pippo ed è lungo 5,20 metri per 58 chili di peso.

Un team di 6 persone per operare il pitone

Ci sono volute sei persone per operare il pitone Pippo per un blocco intestinale. L’animale, detenuto regolarmente e con ogni precauzione, non mangiava da 9 mesi, così il proprietario si è mosso nel tentativo di salvargli la vita e ha scelto di rivolgersi al Centro che si occupa proprio di animali non convenzionali.

L’equipe di veterinari, coordinati da Mitzi Mauthe Von Degerfeld, si è occupata dell’animale fin dal trasporto dal domicilio alla struttura veterinaria, in collaborazione con il tecnico faunistico e una squadra di collaboratori. “I serpenti non mangiano spesso – ha spiegato Von Degerfeld – se la preda che hanno è grossa possono mangiare anche soltanto una volta al mese, ma nove mesi di digiuno sono comunque tanti ed è per questo che il suo padrone si è preoccupato e ha cercato qualcuno che potesse occuparsi di Pippo". In effetti la TAC ha rivelato che l'animale aveva un'occlusione intestinale di 1 metro e l’unica soluzione era l’intervento.

Ecco come hanno fatto a operare un serpente di 5 metri

Il team veterinario ha dovuto utilizzare un po’ di creatività, vista la particolarità del paziente, come raccontato dalla veterinaria: “Una volta al Canc ci siamo dovuti organizzare per visitarlo. Nella tac abbiamo potuto adagiarlo a 'u' nel macchinario, ma per l’operazione era necessario che fosse disteso”. Sono serviti 6 tavoli operatori normali per effettuare l’operazione sul rettile e molta perizia per non danneggiarlo. “L’intervento è riuscito – ha comunicato con soddisfazione Von Degerfeld -, se tutto va bene tra qualche giorno lo riporteremo a casa”.