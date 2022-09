Samantha Cristoforetti è comandante della Stazione Spaziale Internazionale

Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale, la conferma è stata data dall’ESA. Sostituirà il comandante russo Oleg Artemyev e sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo a bordo della ISS.

Le parole di Samantha Cristoforetti dopo la nomina a comandante

AstroSamantha ha già espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Sono onorata della mia nomina a comandante", ha detto Samantha Cristoforetti. "Non vedo l'ora - ha aggiunto - di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita".

I complimenti del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana

Il presidente del’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia si è complimentato con l’astronauta. Ha inviato un messaggio di congratulazioni con queste parole: “La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha sarà ancora una volta fonte d’ispirazione per le giovani generazioni”.

I predecessori al comando della Stazione Spaziale

Prima di lei hanno rivestito la carica di Comandante Europeo della Stazione Spaziale altri 4 astronauti (uomini): Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, il connazionale Luca Parmitano e Thomas Pesquet.

Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale europea Josef Aschbacher ha commentato così la notizia: “La scelta di Cristoforetti per il ruolo di comandante dimostra chiaramente la fede e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’Esa. Durante la sua missione su Minerva ha contribuito notevolmente ai successi scientifici e operativi della Stazione e prevedo che continuerà a prosperare sotto il suo comando”.