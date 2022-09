Dal 16 al 22 settembre c’è la European Mobility Week

Una settimana dedicata alla mobilità eco-sostenibile è il minimo che si possa fare per sensibilizzare i cittadini europei ad un un uso più moderato e cosciente dei mezzi inquinanti.

Venerdì 16 è il Bike to Work

Venerdì 16 si inizia con il Bike To Work: un giorno in cui tutti sono invitati ad andare in bicicletta a lavoro (per coloro che possono). Se poi l’esperienza vi piace, potete continuare a farlo tutto l’anno, contribuendo a migliorare la situazione relativa all'inquinamento nel nostro continente.

Perché la bici è un ottimo mezzo alternativo all’auto

I vantaggi che derivano dall’andare in bici sono davvero tanti, non fa solo bene all’ambiente, ma anche a chi la usa. Andare in bici migliora l’umore, infatti, tanto che esiste un termine per descrivere questo fenomeno e si chiama cicloterapia! Pedalare è un’ottima attività fisica che non danneggia le articolazioni, infatti andare in bici è perfetto anche per chi ha problemi alle ginocchia.

Infine pare che la bicicletta eserciti anche un certo fascino su chi ci osserva. Secondo uno studio inglese i ciclisti sono associati a persone affascinanti ecologiste, altruiste e intelligenti. Non assicuriamo che diventerete tutte queste cose pedalando, ma di sicuro vi farà bene alla salute.

CarFreeWeek: una settimana senza macchina

Tra le iniziative c'è anche la CarFreeWeek: una “sfida” che durerà dal 16 al 22 settembre, in questi giorni si cheide a tutti di rinunciare all’auto (quando possibile) e muoversi in bicicletta, a piedi o utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. La macchina è ancora un’abitudine irrinunciabile per molti, ma provare esperienze e mezzi nuovi potrebbe essere sorprendente piacevole; per lo meno vi dimenticherete di clacson e ingorghi per un po’.



La Settimana europea della mobilità coinvolge circa 800 città e sarà dedicata quest’anno alle sinergie tra persone e luoghi, promuovendo il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi. Partecipiamo numerosi!