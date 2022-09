USA: due donne colleghe da anni scoprono di essere sorelle

Quando lo hanno scoperto ci sono rimaste di stucco. Due donne statunitensi sono passate da essere colleghe di volo a essere sorelle. Shari Ritchkin e Tammy Hollowasono, entrambe pilote di aereo, hanno entrambe i capelli biondi e gli occhi azzurri, in effetti si somigliano anche parecchio. Le due donne però non potevano immaginare di essere sorelle!

Shari è stata data in adozione dopo tre giorni

La sorella maggiore ha scoperto di essere stata adottata solo dopo la morte dei genitori adottivi. Una volta appresa la notizia, Shari ha deciso di fare un test del DNA, scoprendo che i suoi genitori l’avevano data ina adozione a pochi giorni dalla sua nascita. I giovani genitori non erano sposati e non si sentivano all’altezza di crescere una figlia.

Tammy è cresciuta con i genitori naturali

Dopo poco più di un anno dalla nascita di Shari, i genitori si sono però sposati e quando è arrivata Tammy (alcuni anni dopo) si sentivano finalmente pronti per crescere una figlia, che hanno quindi tenuto con loro.

Tammy e Shari sono diventate pilote di aereo

Le due donne crescendo hanno casualmente scelto la stessa carriera, d’altronde hanno poi scoperto di condividere molte passioni e interessi. Lavorando per due diverse compagnie aeree non avevano mai volato insieme, ma si incrociano in qualche scalo e frequentavano gli stessi ambienti di lavoro.

Il ricongiungimento delle sorelle dopo il test del DNA

Quando Shari ha scoperto di essere stata adottata e di avere una sorella si è messa subito alla ricerca e dopo diversi tentativi è riuscita a rintracciare la sorella, scoprendo con grande sorpresa che era anche lei pilota di aereo e che le due erano state così vicine per tutti questi anni senza mai scoprire il loro forte legame. Una volta che si sono incontrate da sorelle hanno deciso di fare un volo insieme per suggellare il loro ritrovato rapporto.