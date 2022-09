Avatar: il capolavoro torna nelle sale il 22 settembre

Sono passati 13 anni dall’uscita di Avatar. Fu un successo epocale: 2 miliardi e 800 milioni di dollari d'incassi, il film di maggior successo di sempre.

Il regista, James Cameron, sta lavorando da anni a tempo pieno al sequel che uscirà nelle sale il 14 dicembre. Intanto dal 22 settembre sarà possibile rivedere il primo capitolo in versione 2d, 3d e 4d hdr.

Il sequel: La Via dell’Acqua

Il primo dei quattro sequel previsti uscirà nelle sale il 14 dicembre e si intitolerà La Via dell’Acqua. L’ambientazione sarà la stessa del primo capitolo, ma dieci anni più tardi. Nel cast ci saranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Edie Falco e Kate Winslet.

Cameron: “È stata un’Odissea” girare Avatar

“È stata una sorta di Odissea, girare e fare la motion capture sia per il secondo film, che ora è finalmente pronto, sia per il terzo e la prima parte del quarto", aveva spiegato Cameron in occasione della D23 Expo, la convention organizzata dalla Disney per presentare tutti i nuovi progetti. "Ogni film trova il suo valore grazie alle persone che lo interpretano e tutti gli attori qui hanno portato il cuore e l'anima nel realizzarlo. Gli spettatori rispondono alle emozioni che gli comunicano i personaggi, ma in questo caso si sono ritrovati anche nelle storie di persone blu alte oltre due metri e mezzo e con occhi molto grandi... Credo che molti abbiano amato Avatar perché quel mondo ci ha portato fuori dai nostri discorsi politici, dai problemi quotidiani, dal nostro caos, per entrare in un altro universo, dove certo, c'è anche il conflitto, ma dove tutto è filtrato dalla lente della scienza e della fantascienza".

Il primo capitolo nuovamente al cinema

A qualche mese dall’uscita del sequel gli appassionati, ma anche i giovani curiosi potranno rivedere il primo capitolo di Avatar che sarà nuovamente nei cinema. L'idea, prima del debutto del sequel di riportare in sala il primo film nasce dal desiderio "di far vivere a una nuova generazione l'emozione di poter vedere, al massimo del suo splendore in questa versione rimasterizzata, Avatar sul grande schermo, per il quale è stato ideato, Chiunque abbia meno di 22 anni ed è diventato fan del film, lo ha scoperto fuori dai cinema ed averlo guardato così è come non averlo visto".

Quanti di voi andranno a rivederlo in sala per godersi nuovamente lo spettacolo?