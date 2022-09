Spogliarello hot in casa di riposo: infuria la polemica

Uno spogliarello in casa di riposo, questo il motivo della polemica che sta investendo una residenza per anziani a Taiwan.

Il regalo dell’amministrazione agli anziani ospiti

L'amministrazione della casa di riposo Taoyuan Veterans Home, gestita dal governo, ha deciso di regalare agli anziani ospiti della casa di riposo un momento un po’ piccante: uno spogliarello sexy in occasione del Mid-Autumn Festival. Ovviamente gli ospiti erano estasiati, l'opinione pubblica un po’ meno. I fatti risalgono al 7 settembre e dello show sta girando un video che rende perfettamente l'idea, scatenando la polemica.

Lo spogliarello per i veterani della casa di riposo

La Taoyuan Veterans Home è una casa di riposo per veterani di guerra e a gestirla sarebbe lo stato stesso. Qui si trovano ex membri dell’esercito in pensione o con demenza senile e altre disabilità.

La struttura si è poi scusata per l'accaduto, scaricando il barile sulla spogliarelista che secondo loro sarebbe andata oltre le condizioni decise per lo show, che invece non doveva prevedere palpeggiamenti, avvenuti ugualmente. Lo show è comunque durato circa 15 minuti (di fuoco), difficili da giustificare agli occhi di chi ha visto il video.



Ecco il video sello spogliarello sexy.