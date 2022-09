Ryan Reynolds: fa una colonscopia per scommessa e scopre di avere un polipo

Ryan Reynolds e la colonscopia preventiva

L’attore si è sottoposto a un esame preventivo: una colonscopia preventiva dopo aver perso una scommessa con il collega Rob McElhenney. Entrambi si sono quindi sottoposti all'esame in anestesia, mentre erano ripresi dalle telecamere. Un video al termine del quale il medico gastroenterologo Jonathan LaPbook, ha comunicato a Reynolds che gli hanno trovato un piccolo polipo, prontamente rimosso.

Ryan Reynolds sarà testimonial per la prevenzione dei tumori

Il video dell’esame medico girato dall’attore, sarà utilizzato per la campagna di promozione dello screening preventivo al colon, utile per scoprire la presenza di tumori. Per l'attore è stato utile a scovare un polipo che altrimenti non avrebbe trovato così velocemente e che poteva diventare qualcosa di pericoloso.

Il cancro al colon

Secondo l'American Cancer Society, il cancro al colon è il terzo più diffuso negli Stati Uniti: rischia di svilupparlo 1 uomo su 23 e 1 donna su 25. Un testimonial importante come Ryan Reynolds può quindi essere fondamentale per contribuire alla prevenzione in questo campo.