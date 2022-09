Amici 2022 al via: presentati i nuovi allievi con un fiume di ospiti vip

Siamo arrivati alla ventiduesima edizione di Amici, ma l’amore per la trasmissione non sembra calare: in studio la solita amtissima Maria de Filippi ha presentato i nuovi allievi e i prof. tra conferme e new entry.

Tra i professori ci sarà Arisa (di nuovo)

Tra i volti noti dei prof, ritroviamo Arisa, che l’anno scorso aveva dato forfait.

Gli altri maestri confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto. Per la danza ci sono Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, al fianco del nuovo arrivato Emanuel Lo, ballerino di fama internazionale e compagno della cantante Giorgia.



Gli ammessi adi Amici 22

I ragazzi ammessi sono stati 19: 9 cantanti e 10 ballerini

I cantanti e il maestro che li ha scelti:

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi/Arisa

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo – Lorella/Cuccarini

I ballerini con relativo maestro:

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddalena – Raimondo Todaro / Emanuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro

Asia – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli – Raimondo Todaro



Gli ospiti della prima puntata di Amici 22

A condire la prima puntata ci sono stati diversi ospiti che hanno consegnato personalmente le maglie ai nuovi ammessi: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Roberto Saviano, Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Christian De Sica, Leonardo Pieraccioni e il mitico Beppe Vessicchio.

Rimangono vuoti due banchi da assegnare, vedremo come. Amici 22 andrà in onda con le puntate pomeridiane ogni domenica a partire dalle ore 14.00 su Canale 5. E in più ci sarà il consueto daytime per seguire le vicissitudini dei ragazzi, ogni giorno sempre su canale 5.