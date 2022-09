Oggi i funerali della Regina: 1 milione di persone a dirle addio

Il saluto del popolo alla Regina Elisabetta II

Per cinque giorni decine di migliaia di persone si sono recate a Westminster Hall per l'ultimo saluto alla bara della Regina Elisabetta. Oggi ci saranno i funerali, ma prima Re Carlo III ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza mostrata: “Mentre ci prepariamo al nostro ultimo saluto - scrive Carlo - voglio semplicemente ringraziare tutte le innumerevoli persone che sono state così tanto di sostegno e conforto a me e alla mia Famiglia in questo tempo di dolore".

Il saluto dei potenti alla Regina Elisabetta II

Dopo il saluto della gente comune, oggi ci sarà la solenne cerimonia funebre, riservata ai potenti della Terra che dopo il rito a Westminster, saranno invitati a partecipare a un tradizionale ricevimento di benvenuto a Buckingham Palace, offerto da Carlo III, primogenito di Elisabetta, che avrà Camilla al suo fianco.

Alla cerimonia sono invitate 2000 personalità tra reali e leader mondiali che rappresentano circa 200 Paesi. Ci sarà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill, il capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura, il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte e quello tedesco Frank-Walter Steinmeier. E poi il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, i reali di Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco, l'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako, i leader dei paesi del Commonwealth. Per la Cina sarà presente il vicepresidente Wang Qishan. E non ci sarà Vladimir Putin, visto che la Russia non è stata invitata.

Anche George e Charlotte ai funerali

Alla cerimonia per l’ultimo saluto alla Regina ci saranno anche i piccoli George e Charlotte, i figli maggiori di Kate e William e pronipoti della defunta sovrana. I bambini cammineranno dietro ai genitori al momento dell’ingresso nell’abbazia di Westminster, in processione dietro il feretro. Si tratta dei più giovani che abbiano mai partecipato a un evento così importante per la Famiglia Reale. Dopo il lungo cerimoniale Elisabetta II sarà sepolta nel castello di Windsor.



La cerimonia è trasmessa in diretta, potete seguirla qui: