Oltre al rumore bianco esistono il rumore marrone, rosa, blu, grigio e viola

Il rumore bianco è piuttosto conosciuto. Raggruppa tutti quei rumori “rilassanti” e spesso usati per addormentarsi o concentrarsi. Ma da qualche tempo su TikTok impazzano i video con rumore marrone che sembra infondere un simile effetto di calma e tranquillità.

Il rumore marrone: utile per concentrarsi

Il rumore marrone definisce i suoni a bassa frequenza e bassi. A questa categoria appartengono i tuoni, le cascate e i ruggiti: per molti questa tipologia di suoni aiuta a dormire. Sono centinaia i video su TikTok con questi rumori. E c’è chi sostiene che siano perfetti per soggetti affetti da disturbi della concentrazione.

Il rumore rosa: suoni potenti

Il rumore rosa rappresenta i suoni con frequenza di uguale potenza. Un suono rosa è ad esempio il rumore delle onde in pieno oceano.

Il rumore blu

Questi rumori sono caratterizzati da frequenze alte, sono rumori striduli e artificiali. Soni che definiremmo “fastidiosi” e che disturbano l’udito a lungo andare.

I rumori grigi

Questa particolare curva di rumore, denominata grigio contiene tutte le frequenze con uguale intensità acustica, differenziandosi dal rumore bianco che invece contiene tutte le frequenze con uguale energia

Il rumore viola è insopportabile

Il rumore viola identifica un rumore fastidioso, come un sibilo stridente. Questo ad esempio non va bene per rilassarsi e concentrarsi.