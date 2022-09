Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ora è un film

Andrà in onda sulla piattaforma streaming Tubi, di Fox e partirà il 30 settembre: "Hot Take: The Depp/Heard Trail" è il film che racconta il processo tra Johnny Depp e Amber Heard.

Il film racconta l’acceso scontro in tribunale tra Heard e Depp

Il film ricostruisce fedelmente il conteso tra Johnny Depp e Amber Heard, finito con la sconfitta dell'attrice, condannata a risarcire il divo di 10 milioni di dollari. Il film è diretto da Sara Lohman e scritto da Guy Nicolucci. La storia della pellicola, così come l'episodio reale a cui fa riferimento, è ruvido, racconta di un confronto senza esclusione di colpi con tanto di dettagli scabrosi e video privati resti di pubblico dominio.

Il cast del film che racconta il processo dell’anno

Gli attori scelti per interpretare i divi non sono celebri come i personaggi che interpretano: Mark Hapka è diventato Johnny Depp, mentre nei panni di Amber Heard è entrata Megan Davis. Camille Vasquez, l'avvocato della star di Pirati dei Caraibi, è stato interpretato da Melissa Marty, mentre il legale di Amber Heard, ovvero Elaine Bredehoft, sarà impersonato da Mary Carring.

Il film sull'evento mediatico dell'anno

Il film è stato fatto in fretta e furia per uscire tempestivamente, seguendo l’onda di popolarità del processo. Adam Lewinson, il chief content officer di Tubi, ha affermato Hot Take: The Depp/Heard Trial è stato girato per "realizzare velocemente una versione tempestiva di una storia che è diventata parte dello zeitgeist culturale, dipingendo un quadro unico di ciò che milioni di persone hanno visto recitare nei titoli dei giornali durante l'estate".