Woody Allen: Wasp 22 ultimo film alla regia? Lui smentisce

Woody Allen a 86 anni, dopo la regia di Wasp 22, si dedicherà alla scrittura di un romanzo. La pellicola che potrebbe essere quella dell’addio sarà girata a Parigi nelle prossime settimane.

L’intervista di Woody Allen a La Vanguardia

Il regista ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia, e qui ha dichiarato: “La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura". Questa frase ha fatto il giro del mondo e tutti hanno scritto dell’addio al cinema di uno dei più grandi registi del 900. Ma poi è arrivata la smentita.

La precisazione di Allen in un comunicato stampa

Il regista ha smentito le voci che circolano sulla sua presunta decisione di andare in pensione e ha fatto diramare un comunicato stampa: "Non ha mai detto che si ritira, né ha detto che sta scrivendo un altro romanzo. Ha detto che stava pensando di non fare film perché fare film che vanno direttamente o molto velocemente in streaming non lo diverte, visto che è uno che ama l'esperienza del cinema al cinema". Nel comunicato si aggiunge che Woody "non ha al momento intenzione di andare in pensione ed è molto eccitato di essere a Parigi a girare il suo nuovo film, che sarà il 50esimo della sua carriera".

Woody Allen ha perso interesse per il cinema

Il fatto che però Woody Allen sia un po’ stufo dei film di oggi è innegabile, a dirlo ci ha pensato lui stesso, sia dichiarandolo a La Vanguardia che parlandone con Alec Baldwin durante una conversazione su Instagram. In quest'ultima occasione avrebbe detto: "Gran parte del brivido è sparito. Ora fai un film e ti ritrovi per un paio di settimane in un cinema, e poi passi allo streaming o al pay per view. Non è lo stesso. Non è così divertente per me. Ne farò un altro e vedrò come ci si sente".

La magia del cinema per Woody Allen sta svanendo?