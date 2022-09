Ginevra Lamborghini al GFVip: “Non parlo con Elettra dal 2019”

Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del GFVip. Dal cognome si intuisce, e confermiamo, che sia la sorella di Elettra Lamborghini, ma tra le due i rapporti non sono idilliaci.

Le prime dichiarazioni di Ginevra Lamborghini al GF Vip

Durante la sua clip di presentazione Ginevra ha dichiarato: “Mia sorella e io facciamo musica diversa. Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio”, ha raccontato dispiaciuta, “Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui”. Infine ha voluto far sapere al mondo che è su piazza: “Sono carina, simpatica, intelligente, di buona famiglia ma sono ancora single”.

La sua partecipazione al GF Vip era prevista già nel 2020

Ginevra Lamborghini doveva partecipare al reality dei Vipponi già nel 2020, ma all’epoca voleva che nel contratto fosse inserito il divieto assoluto di parlare di Elettra, cosa che il conduttore Signorini non apprezzò.

La spiegazione di Alfonso Signorini

Il conduttore aveva spiegato in passato come mai Ginevra era stata esclusa dall’edizione del 2020: “Ginevra è una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte qualità per fare un grandissimo Grande Fratello. Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui arrivi, di che parliamo?”.

Oggi la ragazza deve aver cambiato idea ed è pronta a toccare l’argomento Lamborghini & co.