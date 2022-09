Blake Lively pubblica le foto del pancione per allontanare i paparazzi

L’attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti con in mostra l’evidente pancione: Blake Lively è in attesa del quarto figlio con il compagno Ryan Reynolds

Il messaggio provocatorio ai paparazzi

L’attrice, pubblicando le fotografie con il pancione, ha lanciato una frecciatina ai paparazzi appostati sotto casa sua: “Gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno in pace", scrive l’attrice statunitense su Instagram.

Evidentemente i paparazzi erano a caccia di uno scatto con il pancione dopo l’annuncio ufficiale dell’attrice, fatto sul red carpet della decima edizione del Forbes Power Women's Summit.

La foto del pancione messe sui social

"Ecco le foto di me incinta nella vita reale– ha scritto a corredo degli scatti – quindi gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno in pace. Spaventate me e i miei figli". E ha poi aggiunto: "Grazie a tutti gli altri per tutto l'amore e il rispetto e per continuare a non seguire più account e pubblicazioni che condividono foto di bambini. Hai tutto il potere contro di loro. E grazie ai media che hanno una 'Politica No Kids'. Tutti voi fate la differenza. Con tanto amore"

Blake Lively e Ryan Reynolds: una famiglia felice e numerosa

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno già tre figli insieme. I due attori si sono conosciuti nel 2010 durante le riprese di Lanterna Verde e dopo due anni si sono sposati.

Il primogenito si chiama James ed è nato nel 2014, poi sono arrivati Inez e Betty, che oggi hanno rispettivamente 5 e 2 anni. Sul sesso del nuovo arrivato però non si sa ancora nulla.