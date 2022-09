Piccolissimo ma letale: ecco il pesce più velenoso del mondo

Un pesciolino che misura solo trai 30 e i 40 centimetri. Eppure, nonostante il suo mite aspetto, è stato definito “Il pesce più velenoso del mondo”.

Il Pesce pietra può essere letale

Il nome scientifico del Pesce Pietra è Synanceia verrucosa: si tratta di un esemplare tropicale che vive in acqua salata e si nasconde nei fondali rocciosi poco profondi del mar Rosso e dell'Oceano Indo-pacifico. Grazie ai suoi colori può mimetizzarsi perfettamente con l'ambiente circostante. I suoi colori variano dal rosso al marrone scuro. Presenta delle escrescenze simili a verruche e spesso viene scambiato per una roccia con alghe, ma i suoi terribili aculei possono iniettare un veleno chiamato cardiotossina che provoca gonfiore, dolore, tachicardia e può causare anche paralisi e decesso. Questo pesce non caccia, ma aspetta pazientemente le sue prede, mimetizzandosi con l'ambiente. Mangia altri piccoli pesci e invertebrati delle barriere coralline. Ha un aspetto tozzo con testa e bocca molto grandi. Le sue pinne sono grosse e arrotondate. ha una pinna caudale che va dai 12 ai 14 centimetri e che posa sugli aculei che sono connessi con le ghiandole velenifere. Attaccano principalmente se si sentono minacciati, ad esempio se i bagnanti o esploratori camminano sul fondale marino.

Il pesce Pietra a tavola

Il pesce Pietra nonostante il suo veleno, è commestibile. Viene servito spesso nei ristoranti giapponesi e lo si trova nei mercati ittici del Giappone. Nel paese nippnico si trova anche negli acquari pubblici.