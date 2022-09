Elettra Lamborghini diffida la sorella al Gf Vip

L’affare “Lamborghini” tiene banco, come previsto, al Gf Vip.

Ginevra Lamborghini racconta la sua esclusione dalla cena di Natale

Ginevra Lamborghini, concorrente del reality dei Vip, ha raccontato già nei primi giorni di permanenza del suo rapporto “critico” con la sorella Elettra. Nei giorni passati ha riferito di essere stata addirittura esclusa dalle cene di Natale: “Negli ultimi tre anni non ci siamo mai viste, nemmeno durante le feste. Considera che alla vigilia di Natale, mia madre mi ha chiesto se per favore potevo andarmene perché non ero gradita a cena e io ci sono rimasta malissimo e non capivo perché. Con il cuore in mano me ne sono andata e sono tornata quando mia madre mi ha chiesto di farlo. Erano ancora tutti seduti a tavola, io avevo tutti i regali in mano ed è stato bruttissimo”.

La diffida da parte di Elettra

Proprio queste dichiarazioni hanno scatenato la reazione di Elettra Lamborghini che avrebbe diffidato la sorella Ginevra dal parlare del loro rapporto. Il conduttore Alfonso Signorini ha così spiegato la situazione a Ginevra durante la seconda puntata.

La reazione di Ginevra

Dal canto sua Ginevra Lamborghini non si scompone: “Qualsiasi sia la motivazione dietro questa scelta sono aperta al dialogo”, ha dichiarato. Sulle ragioni della discordia, Ginevra afferma di non sapere la vera motivazione: "Se vogliamo trovare una motivazione stupida, la punta dell'iceberg, potrebbe essere la paura di sentirsi prevaricata – ha dichiarato la concorrente – perché sto provando a entrare nel suo mondo artistico. Certe cose potremmo farle anche insieme, se lei vuole. La mia porta per lei è sempre aperta, vorrei chiederle scusa per essermi comportata in maniera torbida nei suoi confronti perché ero accecata dalla rabbia. Quello che so è che mi manca un pezzo del mio cuore".