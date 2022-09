Una canzone anti-zanzare: basta ascoltarla per cacciarle

Pare che la musica elettronica stordisca le zanzare come uno spray antizanzare. Se fosse vero potremmo dire addio a zanzariere, zampironi, spray, piastrine e marchingegni dai magici poteri repellenti.

Skrillex è un antizanzare musicale

Alcuni scienziati asiatici hanno infatti studiato il comportamento delle zanzare all’ascolto di musica elettronica. Non tutta la musica elettronica ha lo stesso effetto sugli insetti, però. Gli scienziati hanno analizzato il comportamento delle zanzare mentre gli facevano ascoltare Scary Monsters And Nice Sprites di Skrillex.

Gli scienziati, provenienti da Giappone, Thailandia, Malesia e Indonesia, hanno osservato che le zanzare hanno diminuito della metà le loro punture alle persone presenti ma anche gli accoppiamenti con i maschi della loro specie, rispetto a quando c’era silenzio in sottofondo.

In alcuni paesi le zanzare sono letali

Se nella nostra parte del mondo le zanzare sono solo “fastidiose”, in alcuni paesi le zanzare sono portatrici di malaria e malattie che possono rivelarsi letali. Se la musica fosse efficace come anti zanzare, potrebbe diventare uno strumento per la prevenzione di malattie come dengue, Zika, chikungunya, e febbre gialla.

Approfondendo gli studi e individuando le frequenze che infastidiscono di più le zanzare si potrebbero evitare le loro punture in maniera atossica e anche “divertente”. Per ora Skrillex sembra già essere un buon rimedio contro le zanzare, ricordatevi di mettere un suo pezzo a ogni festa estiva e tutti gli ospiti ve ne saranno grati.