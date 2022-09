Ibrahimovic e le prime immagini da legionario in Asterix e Obelix

Sono uscite le prime immagini che mostrano Zlatan Ibrahimovic nei panni di un legionario romano. Il calciatore del Milan farà parte del cast di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo. Lo stesso Zlatan ha condiviso sui propri canali social il primo trailer del film in cui ha potuto recitare con due star del cinema francese come Marion Cotillard (nel ruolo di Cleopatra) e Vincent Cassel (in quello di Giulio Cesare). La pellicola uscirà a febbraio 2023 e sarà l'esordio sul grande schermo per il calciatore.

Ibrahimovic uomo di spettacolo

Non è poi così strano vedere Zlatan Ibrahimovic dare spettacolo anche fuori dal campo. Nel 2021 era stato ospite fisso di Sanremo e aveva dato spettacolo con il suo humor. Ibra non è il primo personaggio sportivo a partecipare a uno dei film di Goscinny e Uderzo. Prima di lui Michael Schumacher, Zinedine Zidane e Tony Parker sono stati anche loro protagonisti di Asterix alle Olimpiadi (2008).

Ecco il trailer di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, condiviso da Ibrahimovic su Instagram