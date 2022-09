Manuel Bortuzzo vuole partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Manuel Bortuzzo proverà a conquistare la qualifica per partecipare alle Paralimpiadi 2024.

Manuel Bortuzzo e l'incidente

Il nuotatore Manuel Bortuzzo era stato raggiunto per errore da un colpo di pistola alla schiena febbraio 2019. Rimasto in parte paralizzato ha per forza di cose interrotto la sua carriera di atleta. Oggi ha dichiarato di voler tornare in vasca con un ambizioso obiettivo: le Paralimpiadi. Ospite al Festival dello Sport di Trento, ha ddetto: “Dopo quello che mi è successo ci ho messo molto tempo a capire che nuotare era ancora quello che volevo fare”. Bortuzzo ha poi parlato dell'avvicinamento con Aldo Montano che nella casa del Gf Vip lo avrebbe convinto a tornare a nuotare: “All’interno della casa ha iniziato a farmi allenare, dandomi nuove motivazioni e quegli stimoli che mi mancavano”.

Manuel Bortuzzo e l’obiettivo Paralimpiadi

Già da gennaio Manuel parla delle Paralimpiadi, ma la strada per arrivarci è ancora lunga: “Per me sarà un percorso lungo fatto di diverse competizioni, da quelle regionali a quelle nazionali. Oggi mi sento più cosciente dei miei limiti fisici, di cosa sono in grado di fare e più attento nell’osservare e 'rubare' cose alle persone con cui mi alleno – ha affermato –. Ora posso dire di sentirmi mentalmente completo e pronto a nuove sfide”. “Ora c'è tanta voglia di ritrovare la vasca e le emozioni delle gare", ha concluso poi Manuel.

L’amicizia tra Bortuzzo e Montano nata al Gf Vip

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano hanno partecipato insieme alla sesta edizione del Gf Vip. Proprio qui è nata la loro solida amicizia. Sono rimasti chiusi nella casa insieme per 3 mesi, rafforzando così il loro rapporto giorno per giorno. La loro amicizia non è terminata, una volta usciti dalla casa, i due si sono rivisti proprio in occasione del Festival dello Sport di Trento per un’intervista condotta da Ignazio Moser in cui si sono raccontati a cuore aperto.