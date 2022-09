Tir carico di sex toys si ribalta: dilso e lubrificanti sparsi ovunque

Vicino a Oklahoma City si è rovesciato un tir che ha causato il blocco dell'autostrada riversando su tutta la carreggiata il suo carico di … sex toys!

La strada piena di lubrificanti e dildo

Quando la giornalista ha visto le immagini dell’incidente dall’elicottero, non riusciva proprio a capire cosa si fosse riversato in strada. Si trattava di sex toys di varia natura, trasportati dal tir: centinaia di sex toys, dildo e lubrificanti. Quando la giornalista ha chiesto al collega di cosa si trattasse, lui ha risposto un po’ imbarazzato: "Non sono sicuro di capirlo, ci sono veramente tante scatole per terra".

L’ironia del web per i sex toys sparsi in strada

Una volta saputo che il conducente è rimasto illeso, il web si è concesso di scatenarsi nella facile ironia che l’argomento suscita. Il sito locale “The Lost Ogle" a proposito dell’incidente, ha scritto: "Non abbiamo ricevuto conferme ufficiali sul carico di quel camion, ma sicuramente sembrano esserci parecchie scatole di vibratori e lubrificanti sull'asfalto, e poi l'incidente è avvenuto proprio vicino a un ditta che si occupa di prodotti per adulti. Dunque, se il dildo che avete ordinato è in ritardo, ecco la causa".