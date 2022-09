Su TikTok arriva il tasto "Non mi piace" per i commenti

Tik Tok ha annunciato l’arrivo ufficiale del tasto non mi piace.

La sperimentazione del tasto per migliorare l'esperienza della community

Il social network più amato dai giovani già da mesi sta sperimentando la funzione del tasto “non mi piace” sui commenti, con l’obiettivo di creare una community più sicura dove si possano guardare solo contenuti adatti o piacevoli per ogni utente. La sperimentazione attiva da aprile ha dato i suoi frutti positivi e quindi ora c’è stato il via libera.

La dichiarazione dell’azienda cinese

TikTok ha lanciato la nuova funzione con queste parole: "Abbiamo creato un nuovo modo per ascoltare il feedback direttamente dalla nostra community. Ciò ci consente di identificare meglio i commenti irrilevanti o inappropriati, per promuovere interazioni autentiche".

Il Non mi piace non sarà visibile pubblicamente

Mettere “Non mi piace” non invierà alcuna notifica all'autore del commento, ma sarà utile ai moderatori per osservare con un occhio più attento il commento e verificare se il contenuto rispetta le linee guida dell’app che vietano l’incitamento all’odio, lo spam e il trolling. Sarò uno strumento in più che non andrà a sostituire le segnalazioni per i commenti inopportuni che infrangono le regole del social network.

Altri social come TikTok

Il social cinese si aggiunge alla lista di piattaforme che stanno cercando di fare sempre maggiore attenzione alla serenità dell'esperienza utente. Tra le altre YouTube da tempo offre un pulsante simile per i video e i commenti, Reddit anche permette il "non mi piace" e prevede anche che il numero dei pollici versi sia pubblicamente visibile. Infine anche Twitter ha avviato il test per lil dislike disponibile solo per le risposte e non per i post.