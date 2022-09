C'è una nuova isola vulcanica appena spuntata nell’Oceano Pacifico

In sole 11 ore è spuntata un’isola vulcanica nell’Oceano Pacifico, a causa di un'eruzione sottomarina avvenuta vicino a Tanga. Ora, dopo solo qualche giorno, l’isola ha un’estensione di 24 mila metri quadrati. Il satellite statunitense Landsat 9, di Nasa e Usgs, e da Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea, ha catturato le immagini della sua comparsa, avvenuta il 14 settembre appena passato.

Le immagini della formazione dell’isola

Dalle immagini si vede la neo isola in una nuvola di vapori e cenere e circondata da acque verdine e dal materiale vulcanico riversato in mare. Il vulcano che ha eruttato è il vulcano sottomarino Home Reef che fa parte di una dorsale oceanica che va dalla Nuova Zelanda a Tonga, in un’area in cui c’è una vivace attività vulcanica e sismica. Qui la placca del Pacifico sta scivolando sotto le placche di Kermadec e Tonga a una velocità di 25 centimetri all’anno.

11 ore per formare un’isola da zero

Il vulcano Home Reef si è svegliato il 9 settembre dopo 16 anni di inattività e da allora ha eruttato parecchie volte. Dopo solo 11 ore è apparsa la nuova isola che inizialmente si estendeva solo per 4000 mila metri 10 metri di altezza, ma la sua crescita è continuata e il 20 settembre misurava 24 mila metri quadrati!

Il destino dell'isola appena nata

Solitamente le isole vulcaniche durano poco, ma in altri casi possono resistere anche anni, l’ultima isola creata proprio da Home Reef è durata un anno prima di essere completamente erosa dalle onde. Ma esistono anche isole che sono durate parecchi anni. Staremo a vedere!