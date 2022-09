Dove ti siedi in auto? Questo dice molto di te

Il test della personalità proposto da GreenMe ti dice chi sei in base a dove ti siedi in auto. Si sa che ognuno ha le sue fisse: c’è chi vuole assolutamente stare a fianco al conducente, chi non mollerebbe il volante neanche pagato e chi sta benissimo nei sedili posteriori a dormicchiare o isolarsi da tutto.

Ecco cosa dice di te la scelta del sedile

Conducente

Ammettilo: sei un po’ maniaco o maniaca del controllo. Una persona sicura di sé, di ciò che sai fare, non ti piace delegare o affidarti troppo agli altri. Se devi sbagliare, meglio farlo per conto tuo.

A fianco al conducente

Probabilmente sei una persona empatica, che vuole offrire la sua assistenza. Sei una persona attenta, osservatrice e ami l’organizzazione. Anche tu vuoi avere le cose sotto controllo.

Dietro al conducente

Sei una persona che ama l'organizzazione e presti attenzione ai dettagli. Osservi e organizzi, ma non ami il protagonismo.

Sedile posteriore destro

Questo è il posto dei sognatori e dei creativi. Ti piace stare seduto a fissare il paesaggio e a volte hai idee geniali e stravaganti.

Sedile posteriore centrale

Probabilmente sei una persona espansiva e chiacchierona. Stare zitto non ti passa nemmeno per l'anticamera del cervello.



E tu quale sedile sei?