Che fine ha fatto Costantino Vitagliano? Il tronista più famoso di sempre

Costantino Vitagliano ha conosciuto anni di popolarità estrema: ospitate in discoteca, in televisione, pubblicità e anche un film uscito al cinema.

Il tronista più famoso di sempre

La sua grande fama è arrivata con la partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne: qui faceva la parte del tronista bello e dannato, sciupafemmine. Ex spogliarellista con un fisico da urlo e un carattere peperino, poteva permetterselo e le donne impazzivano per lui. Tanto che grazie ai suoi tanti lavori è arrivato a guadagnare un milione di euro l’anno quando era al top.

Costantino: il successo e la caduta

In un’intervista al Messaggero ha raccontato cosa è capitato dopo e come sta oggi. “Sapevo vendermi molto bene – ha dichiarato al Messaggero –, volevano che facessi il traditore seriale, l’ho fatto. Volevano che facessi quello che strapazza le donne, l’ho fatto. Guadagnavo tantissimo. Ero dappertutto: album, diari, copertine, calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche”. Una vita vissuta al massimo e non senza conseguenze: “Pensavo di essere Superman, che il mio corpo reggesse lo stress. Infatti il corpo l’ha retto, ma la mente no. Ho sofferto di attacchi di panico, per 10 anni non ho più avuto una vita. Lavoravo sempre, facevo 3 programmi a settimana, ero dappertutto. Poi è venuto giù il castello, e siamo venuti giù tutti”. Costantino si riferisce all’arresto di Lele Mora, l’agente che si occupava della sua vita lavorativa.

Costantino oggi: modello e padre

Oggi Costantino Vitagliano fa ancora il modello, ha 48 anni ed è ancora in formissima. Certo i suoi ritmi sono cambiati e le sue priorità anche, ora che ha una figlia, di nome Ayla. “Se posso uso ancora la mia immagine - spiega Costantino- ma ho già 25 anni di contributi e potrei anche andare in pensione. Continuo ad andare in palestra, mi curo. La verità è che il mondo che ho vissuto io non c’è più. Non c’è posto per quella tv. E non c’è posto per quelli come me in tv. Mi attaccano ancora sul web? Non mi importa. Vengo dalla strada, ho vissuto 16 anni nelle case popolari. Ho voluto più di quello che avevo: direi che mi è andata bene”.