Nella Silicon Valley si sta diffondendo la chirurgia per diventare più alti

Sono molte le persone bassine che sognano di avere anche solo qualche centimetro in più. Oggi la chirurgia ha una risposta (dolorosa e costosa) a questa esigenza.

La chirurgia del dottor Kevin Debiparshad

Il chirurgo estetico di Las Vegas, Kevin Debiparshad, è specializzato in una procedura di allungamento delle gambe che concede ai suoi pazienti alcuni centimetri in più di altezza.

Come funziona l'intervento

L’intervento chirurgico prevede la rottura dei femori e delle tibie dei pazienti per inserire nelle ossa dei chiodi di metallo regolabili. Questi vengono allungati di pochissimo ogni giorno per tre mesi attraverso un telecomando magnetico. Si tratta di un intervento doloroso. lungo e costoso. Questa proceudera, che suona come una tortura, costa dai 70 mila ai 150 mila dollari a seconda di quanto uno voglia “crescere”.

Chi sono i clienti che vogliono essere “allungati”

Il dott. Debiparshad ha raccontato che il target dei suoi clienti è piuttosto specifico: si tratta di uomini, ricchi che lavorano per la Big Tech. "Ho tipo 20 ingegneri di software che stanno facendo la procedura per allungare le gambe in questo momento a Las Vegas. Ho pazienti da Google, Amazon, Facebook. Ho avuto molti pazienti da Microsoft”, ha spiegato il chirurgo.

La Silicon Valley e la chirurgia estetica

Nella Silicon Valley gli interventi di chirurgia estetica sono in costante aumento, soprattutto sugli uomini: dal 1997 al 2015 gli interventi sugli uomini sono aumentati del 325% secondo l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery. Anche questo fa parte del percorso verso la parità di genere!