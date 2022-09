Arrivano i bagni neutri in un liceo di Livorno

Il liceo Niccolini-Palli di Livorno ha creato due servizi igienici per dire no alle distinzioni di genere.

La lotta alle discriminazioni di genere che parte dal bagno

Ci sono studenti e studentesse che non si sentono a proprio agio nella netta categorizzazione maschio/femmina, nasce per loro tutela e su iniziativa della Dirigente Scolastica, Teresa Cini, l'iniziativa del bagno “misto”. Cini è al suo primo anno di incarico al Niccolini-Palli e ha subito voluto portare all’attenzione del collegio docenti la questione di genere e l'iniziativa dei bagni che è stata approvata all’unanimità e apprezzata ovviamente anche dei ragazzi che ne saranno i beneficiari.

Le dichiarazioni della Dirigente Scolastica

"Si tratta di una cosa a cui crediamo molto e che i tempi attuali ci impongono di fare - ha spiegato la dirigente scolastica Teresa Cini -. Già alle scuole medie, dove ero fino allo scorso anno, ci sono casi di ragazzi e ragazze in cui si riscontrano disforie di genere (disarmonia percepita tra il sesso percepito e quello assegnato alla nascita). Un aspetto che mi è rimasto in testa e che si è trasformato in uno dei primi atti concreti che ho portato all'attenzione del collegio docenti e del consiglio d'istituto, anche a seguito di alcune situazioni specifiche".

Nessuno si è opposto

Il bagni neutri sono la naturale prosecuzione di un’iniziativa già attiva dall’anno scorso: "Già lo scorso anno - ha aggiunto la Dirigente - la scuola aveva deliberato l'approvazione del regolamento per la carriera Alias", ovvero una soluzione per gli studenti che non si riconoscono nel sesso biologico assegnato alla nascita, ma vogliono scegliere un genere diverso. Si tratta di iniziative "per rimuovere ostacoli di ogni ordine e genere - ha concluso Teresa Cini -, e per consentire a tutti di poter vivere con serenità".