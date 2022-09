Giovanni Ciacci: primo concorrente sieropositivo racconta la malattia al GfVip

Lo stylist Giovanni Ciacci è il primo concorrente sieropositivo nella storia del GfVip. Anche per questo è stato scelto: parlare dell’Hiv e fare chiarezza su un argomento ancora molto controverso.

Ciacci e il racconto della malattia

Durante la quarta puntata del reality show, Ciacci ha condiviso la sua storia: “Non ci sono malattie sessuali legate all’orientamento sessuale, ma solo malattie legate a comportamenti sessuali sbagliati”. Occorre proteggersi, come ricorda Ciacci, “se scoprite di essere sieropositivi, rivolgetevi in ospedale. Vi cureranno benissimo. Chi scopre di avere l’HIV non deve farsi prendere dal panico: ci sono le cure, gli anti retro virali”.

Quando l'infezione sparisce dal sangue non si è contagiosi

Giovann Ciacci ha ringraziato il team di medici che lo ha seguito, “perchè ora posso avere rapporti sessuali anche non protetti, senza attaccare nulla a nessuno”.

“L’HIV si cura come qualunque altra malattia, ma ciò non significa “liberi tutti” perché le cure sono pesanti”, sottolinea il conduttore Signorini.



Il pregiudizio sulla contagiosità

“Più della malattia, oggi c’è ancora il pregiudizio da combattere – spiega Ciacci – la gente pensa che l’HIV si attacchi con un bacio, dormendo insieme, usando lo stesso bagno. C’è un’ignoranza tremenda. Tempo fa mi hanno scritto ‘untore’, capite la gravità? Ne ho sofferto moltissimo”.

La rivincita con il Gf Vip



Il concorrente ha raccontato di aver vissuto un momento di sconforto e di essersi sentito discriminato: “A un certo punto mi volevo ritirare dalla tv, perchè ero demoralizzato. Un ex agente mi disse ‘Non lavori più perché sei sieropositivo’. Una mia collega lo aveva detto al direttore di rete per non farmi lavorare più. Lì mi è montata una rabbia incredibile e la voglia di venire al Grande Fratello per raccontare la verità”.