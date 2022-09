A Milano si vive male: colpa del clima

Il Corriere sella Sera insieme a IlMeteo.it ha condotto un’indagine per comporre la classifica dei capoluoghi di provincia italiani tenendo conto di 13 parametri climatici dal 2010 ad oggi.

Milano è ottantanovesima in Italia

Il capoluogo lombardo è all'ottantanovesimo posto su 108 città analizzate. I cambiamenti climatici si evidenziano chiaramente grazie a questa indagine e Milano ne è un lampante esempio: “Le temperature medie sono aumentate molto velocemente – spiega Lorenzo Pedici, responsabile media de iLMeteo.it –. Il riscaldamento globale e quello climatico sono cominciati dagli anni ’90 e stanno accelerando. Nel 2010-11, a Milano, la temperatura media era di 12,5 gradi. Negli ultimi due anni siamo arrivati ai 13,5”.

A Milano fa meno freddo e c’è meno nebbia

Sono diminuite anche le giornate di freddo intenso e quelle di nebbia: “Guardando dal satellite, si vede attorno a Milano una 'ciambella': sono rare le nebbie e si verificano solo in periferia”. Le precipitazioni scarseggiano: “I giorni senza pioggia sono raddoppiati, dai 100 del 2010 ai 194 del 2021. E, nel 2022, è atteso un ulteriore aumento. Piove meno spesso, la media annuale è attorno ai 50 giorni, a Bruxelles sono 300”. Quest’estate abbiamo sperimentato un clima tropicale, con temperature notturne tra le 21 e le 8 che non scendevano mai sotto i 20°.

In quali città italiane si vive meglio?

Si sta bene in Liguria, dove “non ci sono sbalzi termici e il calore non è opprimente come, ad esempio, in Sicilia e Sardegna o a Lecce, primo posto per notti tropicali. In generale, in questi anni anche località di collina e di bassa montagna, come l’Aquila, Trento, Belluno, hanno scalato la classifica: se fa più caldo dappertutto, si sta meglio anche lì dove invece il freddo si attenua”. L’autunno è il periodo in cui nel nostro Paese si verificano maggiormente fenomeni estremi: “Nubifragi e alluvioni arrivano in autunno, poi la situazione si stabilizza da dicembre, con l’arrivo degli anticicloni russi, che portano il freddo, fino a marzo”.

Le 5 città in cui si vive meglio (per il clima)

Ed ecco le prime 5 città italiane classificate per quanto riguarda il clima: